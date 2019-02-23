الملك سلمان في مصر.. ولي العهد ينوب عنه في السعودية والسيسي باستقباله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى مصر، السبت، ليترأس وفد السعودية في القمة العربية-الأوروبية الأولى والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ الأحد.

وقبل مغادرته السعودية، أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بأن ينوب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عنه في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح المواطنين، خلال فترة غيابه عن المملكة.

وعند وصوله إلى مصر، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستقبال الملك سلمان، وأظهرت بعض الصور جلوسهما معا فور وصول العاهل السعودي.

واستقبل الملك سلمان في مقر إقامته في شرم الشيخ، بوقت لاحق، السبت، رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي رحب به في "بلده الثاني مصر"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).