الملك سلمان يغادر إلى مصر للمشاركة في القمة العربية-الأوروبية الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غادر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر، السبت، ليترأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية، التي تستضيف شرم الشيخ نسختها الأولى في 24 فبراير/شباط الجاري.

وغادر الملك سلمان المملكة متجها إلى مصر في زيارة سيترأس خلالها وفد السعودية في هذه القمة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتستضيف مصر النسخة الأولى من القمة، والتي ستحمل عنوان "الاستثمار في الاستقرار" وستشهد مشاركة عدد من زعماء الدول العربية والأوروبية.

ومن أبرز القضايا التي ستطرح في هذه القمة، قضية مكافحة الإرهاب، ومناقشة المصالح التجارية المشتركة بين الدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية التي خلقت مشاكل لأوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.