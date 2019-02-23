دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد إمام وخطيب مسجد قباء في السعودية، الشيخ صالح المغامسي، على الاتهامات التي وُجهت له بـ"مناقضة نفسه"، بشأن رأيه بصعود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى سطح الكعبة.

وقال المغامسي عبر برنامج "الأبواب المتفرقة" على قناة MBC إن المقطع الذي تم تداوله كان "مجزءا" وتم قطعه قبل أن يتم حديثه حول قضية "الصلاة على سطح الكعبة".

وأشار إمام وخطيب مسجد قباء إلى أنه كان يتحدث عن أن قسما من الحنابلة قالوا بعدم جواز الصلاة على سطح الكعبة، ولفت إلى أنه لم يتحدث عن "الصعود" على سطح الكعبة، وهما أمران مختلفان.

وأضاف المغامسي قائلا إن الأمير محمد بن سلمان صعد على سطح الكعبة ولم يقم بالصلاة فوقها، وبالتالي فقد "خرج عن محل النزاع"، على حد تعبيره.

وكان قد تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر المغامسي وهو يتحدث عن أن الصلاة على سطح الكعبة ممنوعة عند قسم من أتباع المذهب الحنبلي، وذلك قبل صعود ولي العهد، وتمت مقارنة ما قاله الشيخ حينها بحديثه عن القضية بعد صعود الأمير محمد بن سلمان فوق الكعبة.

يذكر أن قضية صعود الأمير محمد بن سلمان فوق سطح الكعبة، حين زارها على رأس لجنة تطوير مكة، أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.