علي شمخاني: الموقف الإماراتي من إيران "لا ينسجم" مع السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن موقف الإمارات تجاه بلاده لا ينسجم مع الموقف السعودي، وأكد أن الرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية لن يكون بالضرورة إغلاق مضيق هرمز.

وقال شمخاني في حوار مع وكالة تسنيم الإيرانية، السبت، إن أمريكا تحاول خلق تحالف عربي ضد إيران منذ عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، لكن الدول العربية لا تتفق على موقف واحد تجاه طهران.

ورأى المسؤول الإيراني أن بعض الدول مثل الكويت وعُمان وقطر تحاول منع حدوث "توترات مزيفة"، وأن الموقف الإماراتي من إيران لا ينسجم مع نظيره السعودي، وقال إن هناك رسائل تعاون ومساع لحل "سوء التفاهم" بين الإمارات وإيران.

وأضاف شمخاني قائلا إن بلاده حاولت مرارا دعوة القيادة السعودية للاهتمام بما وصفها بـ"المصالح الوطنية العربية" للمملكة، وأشار إلى أن السعودية ستخسر إذا تخلت عن "القضية الفلسطينية" وتحالفت مع إسرائيل.

وبشأن الرد الإيراني على العقوبات الاقتصادية الأمريكية، قال المسؤول الإيراني إن بلاده تمتلك خيارات عدة للرد على العقوبات، ولفت إلى أن إغلاق مضيق هرمز، لن يكون بالضرورة الخيار الوحيد للتعامل مع الإجراء الأمريكي.

وتطرق شمخاني للوجود الإيراني في سوريا، مشيرا إلى أن طهران ستبقى في هذا البلد لطالما طلبت "الحكومة الشرعية" ذلك، وأكد أن إيران اتخذت الإجراءات اللازمة لتقليص خسائرها البشرية والمادية من الهجمات الإسرائيلية، بالتعاون مع الجيش السوري وحلفائها في سوريا.