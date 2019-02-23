البشير يعين رئيس وزراء ووزير دفاع جديدين.. ويستقبل مبعوث أمير قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس السوداني، عمر البشير، مبعوث أمير قطر ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع، خالد العطية، وسط توترات متصاعدة يشهدها السودان بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن سودانية منذ نهاية العام الماضي، وقبل أن يصدر الرئيس السوداني مرسومين غير بموجبهما وزير الدفاع وعين رئيسا جديدا للوزراء.

وأعلن البشير في مرسومين أصدرهما، السبت، تعيين كل الفريق أول ركن عوض بن عوف وزيرا للدفاع ونائبا أولا له، ومحمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس السوداني، العطية في قصر الضيافة، وأكد الأخير دعم الدوحة لاتفاقية دارفور، وتطرق الجانبان إلى التعاون المشترك في شؤون الدفاع، وأوصل العطية تحيات أمير قطر للرئيس السوداني متمنيا أن ينعم السودان بـ"مزيد من الاستقرار والازدهار".

وتأتي الزيارة القطرية، في ظل ازدياد الحنق الشعبي اتجاه حكم البشير، الذي ظهر الجمعة، وأصدر عدة قرارات، منها حل حكومة الوفاق وفرض قانون الطوارئ، رأتها شريحة من الأحزاب المعارضة "محبطة" وغير كافية لإعادة الاستقرار للبلاد.

وطالب المحتجون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح الاقتصادي الفوري.