المعارضة السودانية تدعو للمزيد من المظاهرات: المطالب واضحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت المعارضة السودانية إعلانا تحت اسم "الحرية والتغيير" دعت فيه لاستمرار المظاهرات ضد الحكومة السودانية والرئيس السوداني، عمر البشير، ومؤكدة على أن مطالب "الثورة" واضحة.

وقالت المعارضة في إعلانها: "إننا إذ نصدر هذا التصريح فإننا نُذكّر ونؤكد أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني لن تجد منا سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشوارع. مطالب هذه الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير".

03:29 انقلاب وانقسام وحرب أهلية واتهامات بجرائم حرب.. من هو عمر البشير؟

ووجه الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الجمعة، خطابا إلى الشعب السوداني، بعد اجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، معلنا اتخاذ عدة قرارات مهمة، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها السودان ضد نظام البشير.

وأعلن البشير فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة عام وحل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل "حكومة كفاءات"، وكذلك حل حكومات الولايات. وطالب البشير البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان، والتي من بينها تعديل يسمح باستمراره في السلطة.