دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمرا ملكيا باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين شقيقه، الأمير خالد بن سلمان، نائبا لوزير الدفاع بالمملكة بعد أن شغل منصب سفير السعودية في واشنطن.

الأمير خالد بن عبدالعزيز برز على الساحة السياسية بصورة جلية منذ توليه منصبه كسفير في أمريكا في 21 يوليو/ تموز 2017، وبرزت تصريحاته في عدد من الملفات الخارجية للمملكة كان من أبرزها الملف اليمني وملف مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

تخرج الأمير خالد بن سلمان من كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، ثم انضم إلى القوات الجوية الملكية السعودية، وتلقى تدريبه الأولي في قاعدة راندولف الجوية في سان أنطونيو، تكساس، وتلقى التدريب المتقدم في قاعدة كولومبوس الجوية في كولومبوس، ميسيسيبي، كما درس الحروب الإلكترونية المتقدمة في فرنسا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

عمل الأمير خالد مستشارًا في مكتب وزير الدفاع، ومن ثم مستشاراً في سفارة المملكة في واشنطن، قبل تعينه سفيراً للمملكة في أمريكا، وخلال فترة عمله كمستشار في مكتب وزير الدفاع، تم تكليفه من قبل ولي العهد بملفات ومسؤوليات عدة، وفقا للوكالة السعودية.

وذكرت تقرير الوكالة السعودية أن الأمير خالد كان "ملاصقاً لسمو ولي العهد منذ فترة طويلة، واستطاع خلال هذه الفترة أن يستوعب رؤية سمو ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتكون في مصاف الدول المتقدمة عسكرياً.. عمل سمو الأمير خالد بن سلمان طياراً لطائرة من طراز F-15، وضابط استخباراتٍ تكتيكي في القوات الجوية الملكية السعودية".

وأضاف التقرير أن الأمير خالد "قام بالعديد من المهام القتالية الجوية، إبان عمله كطيار في القوات الجوية الملكية السعودية، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد داعش في سوريا وكجزء من عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن".