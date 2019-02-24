الملك سلمان يبرز أهمية العمل على مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المملكة ستواصل العمل على مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال "دون تساهل"، منوها بدور السعودية "الريادي" في محاربة الإرهاب على كافة الأصعدة، وذلك في كلمة ألقاها خلال القمة العربية-الأوروبية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، الأحد.

وقال الملك سلمان خلال كلمته: "عانت المملكة من الإرهاب، وقادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كافة الأصعدة بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية".

وتابع العاهل السعودي كلمته قائلا: "أثمر تعاون المملكة الأمني المشترك مع العديد من الدول عن إحباط العديد من المحاولات الإرهابية الآثمة".

وشدد الملك سلمان على أهمية مواصلة العمل المشترك بين السعودية وحلفائها على محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال "بلا هوادة ولا تساهل".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أضافت السعودية ودولا أخرى إلى ما يعرف بـ"القائمة السوداء" لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهي الخطوة التي أدانتها وزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق.

وفي سياق آخر، تطرق العاهل السعودي إلى قضية اللاجئين التي تعاني منها أوروبا وأكد أنها "على رأس القضايا الإنسانية الملحة"، وأشار إلى أن المملكة لا تتأخر بأداء واجبها تجاه القضايا الإنسانية، كاشفا أن السعودية قدمت مساعدات تجاوزت قيمتها الـ35 مليار دولار لأكثر من 80 دولة في المجالات الإنسانية والخيرية.

وأكد العاهل السعودي أن من مسؤولية الجميع العمل على تحقيق "شراكة حقيقية" بين الدول العربية والأوروبية "تستلهم من تجارب الماضي خططا للحاضر، ومن تحديات الحاضر فرصا للمستقبل".

يذكر أن هذه هي النسخة الأولى من القمة العربية-الأوروبية، والتي تطرح عدة قضايا اقتصادية وسياسية مشتركة بين الدول المشاركة بها.