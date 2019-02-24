من 1932 إلى اليوم.. ما سر العلاقة القوية بين السعودية وأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمرا ملكيا باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة للمملكة في أمريكا وذلك خلفا للأمير خالد بن سلمان، الذي عين نائبا لوزير الدفاع السعودي.

02:20 أميرة سعودية: أود أن أرى تغييرات في نظام الولاية

الأميرة ريما كان لها العديد من التصريحات التي طالبت فيها بالعمل أكثر لرؤية تغييرات في نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية واصفة قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة في المملكة بأنه يمثل أكثر من "قمة جبل الجليد".

عملت الأميرة ريما كمستشارة في مكتب ولي العهد، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة، وحصلت على شهادة بكالوريوس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية عام 1999م، وأصبحت أول امرأة تتولى اتحاد متعدد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

عملت إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدراس، ومشاركة النساء في العديد من المنافسات الرياضية، وكان لها دور كبير في الالتفات والتوعية بمشكلة صحية كبيرة وهي سرطان الثدي، وعملت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا انترناشونال/ هارفي نيكلز، حيث دخلت ضمن قائمة مجلة "فاست كومباني" الأمريكية للأشخاص الأكثر إبداعاً عام 2014، وفقا للوكالة السعودية.

أطلقت الأميرة مبادرة 10ksa التي تمكنت من الدخول إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد صناعة أكبر شريط وردي في العالم الذي يرمز لمكافحة سرطان الثدي، كما أنها المؤسس لمبادرة ألف خير، واختيرت لتكون في المرتبة السادسة عشرة ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 200 امرأة عربية.