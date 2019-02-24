قطر تطالب بالتحقيق في مصير 3 مواطنين "مختفين قسريا" بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طالب علي بن صميخ المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان في قطر، من البرلمان الأوروبي، التحقيق في مصير ثلاثة مواطنين قطريين قال إنهم "اختفوا قسريا" في السعودية منذ بدء الأزمة الخليجية العام 2017.

جاء ذلك في كلمة للمري خلال ندوة في البرلمان الأوروبي، حيث قال: "السلطات السعودية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها".

وتابع قائلا: "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي بالسعودية".

ودعا المري "الحكومة القطرية للتوجه إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى حول عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية. إلى جانب اتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية لمتابعة مصير المواطنين المختفين قسرياً"، منوها إلى "أهمية مبادرة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لعقد سلسلة ندوات للاستماع مباشرة إلى ضحايا الحصار، ومحاولة فهم المعاناة التي يتكبدونها ولا سيّما العائلات والأطفال ضحايا التشتّت الأسري".