3 أوامر ملكية يصدرها محمد بن سلمان باسم العاهل السعودي

شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ثلاثة أوامر ملكية باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يقوم بزيارة إلى مصر لحضور مؤتمر القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ.

الأمر الملكي الأول نص وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة".

الأمر الثاني نص على تعيين سفير السعودية في أمريكا، الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، في حين نص الأمر الملكي الثالث على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

وفي سياق منفصل وبالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها لمصر، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بـ"العفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاماً ـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم، جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق"، وفقا لما نقلته الوكالة السعودية.