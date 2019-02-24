سانا: مقتل أكثر من 20 مدني سوري في انفجار لغم ارضي من "مخلفات" داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قتل أكثر من 20 مدني سوري جّراء انفجار لغم أرضي كان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" قد زرعه في ريف سلمية، وفقا لتقرير نشرته وكالة الانباء السورية "سانا".

ونقلت الوكالة أن عُمالا من قريتي البستانة وسرحة في منطقة "وادي العذيب "بريف سلمية، قتلوا بعد انفجار لغم أرضي بالمركبة التي كانت تقلهم في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، أثناء بحثهم عن "الكمأة" خلال موسم حصاد يعمدُ فيه الكثير من أهالي هذه المناطق السورية وغيرها على جمع هذه النبتة .

وأشارت وكالة "سانا" إلى جثث القتلى تم نقلها إلى مستشفى سلمية الوطني ومستشفى حماة

ويذكر أن العديد من المناطق والمدن السورية قد تم تحريرها من عناصر تنظيم داعش، في وقت تحاصر فيه قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، آخر معاقل داعش في قرية "الباغوز" بدير الزور شرقي سوريا.

ويشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، أعلن الخميس أن نحو 400 من عناصر داعش رفضوا الخروج من "الباغوز" وبقوا متحصنين في آخر مناطق سيطر التنظيم، ومعهم عدد من المدنيين ومن عائلاتهم