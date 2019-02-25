الأسد يزور إيران.. وروحاني يطلعه على فحوى اجتماع سوتشي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلع الرئيس الإيراني حسن روحاني، نظيره السوري بشار الأسد، على فحوى اجتماع سوتشي الأخير الذي جمع قادة الدول الـ3 الضامنة في إطار عملية أستانة، وذلك خلال زيارة للأسد إلى طهران التقى فيها أيضا بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، الإثنين.

ونشرت وكالة الأنباء السورية سانا تفاصيل الاجتماع الذي جمع الأسد بخامنئي، إذ أكد الأخير أن "انتصارات" الجيش السوري شكلت ضربة قاسية لـ"المشروع الغربي-الأمريكي"، على حد تعبيره.

وبعد اللقاء بلمرشد الإيراني، التقى الرئيس السوري روحاني، إذ أطلعه الأخير على فحوى اجتماع سوتشي الذي جمعه بالرئيسين الروسي والتركي، في إطار عملية أستانة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الاجتماع شهد تطابقا في وجهات النظر حول "سبل تحقيق التقدم المنشود" من أجل الحفاظ على وحدة سوريا والقضاء على "الإرهاب".