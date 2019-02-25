دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد يوم من تعيينه نائبا لوزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، التقى الأمير خالد بن سلمان، بقيادات وزارة الدفاع وزار الخطوط الأمامية على الحدود الجنوبية للسعودية، الأحد.

ونشر الأمير خالد بن سلمان تغريدة أكد فيها انه زار الحدود الجنوبية وقال فيها: "بتوجيهات كريمة من سمو سيدي وزير الدفاع، تشرفت هذا اليوم بزيارة للوحدات القتالية في الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي. حدودنا آمنه بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم".

وفي تغريدة أخرى أكد نائب وزير الدفاع السعودي أنه التقى قيادات وزارة الدفاع، قائلا: "سررت هذا اليوم بالإلتقاء بزملائي قيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين. وسنعمل سوياً في ظل توجيهات سيدي وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية".

ويأتي اللقاء والزيارة بعد يوم من تعيين الأمير خالد نائبا لوزير الدفاع في المملكة، بأمر ملكي، بعد أن كان يشغل منصب سفير المملكة لدى أمريكا، وعُينت الأميرة ريما بنت بندر خلفا له.