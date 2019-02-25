كوشنر يطرح تفاصيل "خطة السلام" في زيارة ستشمل السعودية وقطر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – يعتزم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وصهره، جاريد كوشنر، زيارة 5 دول في الشرق الأوسط منها السعودية وقطر والإمارات، لطرح خطته للسلام في الشرق الأوسط، وفقا لمصدر مطلع على الزيارة.

ومن المنتظر أن يزور كوشنر السعودية، في وقت لاحق هذا الأسبوع، وفقا للمصدر، ومن غير المعلوم بعد ما إذا كان سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي حال التقى الطرفان خلال زيارة كوشنر، سيكون هذا هو اللقاء الأول بين الأمير محمد بن سلمان وصهر ترامب، منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وكان قد تعرض كوشنر لانتقادات لاذعة من الداخل الأمريكي، بسبب علاقته الوطيدة بولي العهد السعودي، والذي يحمله بعض المسؤولين الأمريكيين مسؤولية قتل الصحفي السعودي، وهو الأمر الذي نفته المملكة جملة وتفصيلا.

وكانت CNN قد نشرت تقريرا في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أكدت فيه أن كوشنر اختار لعب دوره من خلف الكواليس للتخفيف من وطأة مقتل خاشقجي وترك الأخرين يفسرون ما جرى للرأي العام.

وكشفت CNN مطلع الشهر الجاري أيضا، أن كوشنر ومسؤول أمريكي آخر يدعى جاسون غرينبيلت، سيفصحان عن بعض التفاصيل الاقتصادية لخطة السلام لعدد من الدول العربية الثرية، في إطار سعيهما للحصول على دعم مادي لهذه الخطة.