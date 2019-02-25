الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد يرد على "هجوم" مذيع الجزيرة جمال ريان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، الشاعر والرئيس الأسبق لنادي الهلال السعودي، هجوم الإعلامي جمال ريان، مذيع قناة "الجزيرة" القطرية، بأنه "أمر حسن"، معتبرا أنه "ليس هناك أسوأ" من تلقي الإشادة من شخص مثله، على حد قوله.

ونشر عبدالرحمن بن مساعد صورة من تغريدة لجمال ريان فيها خبر عن تصريحات منسوبة للشيخ القطري سعود بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة نادي الريان، يقول فيها إن عبدالرحمن بن مساعد "لن يحصل على منصب بشتم قطر".

وعلق الأمير السعودي قائلا: "بعيدا عن أنني لم يسبق أن استخدمت الشتيمة أو البذاءات أو التلفيق والكذب تجاه أي أحد، وإنما كنت أدافع بالحجة والمنطق عن بلادي تجاه ما تتعرض له من هجوم.. أن يهاجمني جمال ريان والمدعو سعود أمرٌ حسن.. ليس هناك أسوأ من أن يشيد بك أمثالهما".

ولحق عبدالرحمن بن مساعد تغريدته بأخرى، قال فيها: " كثر ما أفرح بمدحي من كريم.. كثر ما أفرح بذمي من نذل! أحمد المولى على الفضل العظيم.. زادني عز وزاد النذل ذل"، دون أن يحدد أحدا.

وكان جال ريان كتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الأحد، أنه "كنت محقا حينما حظرت الأمير عبدالرحمن بن مساعد من حسابي، لأن كل كتاباته ادعاءات هراء، لا تستند إلى أي دليل أو مصادر موثوقة ، فهو عكس إعلامي محترف مثلي".

وجاء كلام ريان تعليقا على تغريدة لعبدالرحمن بن مساعد هاجم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تصريحاته عن قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، إذ قال الأمير السعودي: "في آخر 10 أيام من كل شهر يصرح أردوغان عن قضية خاشقجي مهاجما السعودية بنفس الهراء القديم الجديد.. هو يعلم أن ذلك لم يجدِ سابقًا ولن يجدي الآن.. ولكن ربما هو موعد الدفعة المستحقة!".