السيسي يدافع عن عقوبة الإعدام بمصر: "لدينا أخلاقياتنا وإنسانيتنا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مطالبات الدول الأوروبية لمصر بوقف الإعدامات، بأن "أخذ الحق" هو النظام السائد بين سكان المنطقة، لذلك يجب على الأوروبيين أن يحترموا "أخلاقيات وإنسانية" المصريين، وألا يتدخلوا في هذه القضية، وذلك في كلمة ألقاها في المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية-الأوروبية في مدينة شرم الشيخ، الإثنين.

وقال السيسي: "عندما يقتل شخص في بلدنا وعالمنا العربي بعمل إرهابي، تأتي الأسر وتطالبني بأخذ حق أبنائها، وهذه هي الثقافة الموجودة في هذه المنطقة".

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "الحق في هذه المنطقة يجب أن يؤخذ، بالقانون"، ولفت إلى أنه إذا طالب الدول الأوروبية، مثلا، بمراجعة نفسها من أجل إعادة تطبيق حكم الإعدام، سيعتبر ذلك عدم تفهم لـ"الواقع والتطور الذي يناسب الأوروبيين".

وأشار السيسي إلى أن تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية يمثل محاولة لـ"تعليم" المصريين "إنسانيتهم"، وتابع قائلا باللهجة الدارجة: "انتو مش حتعلمونا إنسانيتنا".

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم إنسانيتكم ولديكم أخلاقياتكم، ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا، كما نحترم قيمكم".

وكانت السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام، مؤخرا، بحق 9 متهمين بقتل النائب العام المصري السابق، هشام بركات، وهو الأمر الذي أثار سخطا على مستوى المنظمات الحقوقية في أوروبا والعالم.