أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- فرضت بريطانيا، الإثنين، حظرا على جميع أجنحة حزب الله اللبناني، وأنزلت عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لمن ينتمي لهذا الحزب، وذلك بسبب مساهمته في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جويد، إن لندن ستحظر جميع الأجنحة التابعة لحزب الله نتيجة لمحاولاته "زعزعة الوضع الهش في الشرق الأوسط".

وأضاف جويد قائلا: "لم نعد نفرق بين الجناح العسكري المحظور والنشاط السياسي للحزب"، وأكد أن حماية الشعب البريطاني على رأس أولوياته كوزير للداخلية، وعليه فإنه سيتم تحديد وحظر جميع المنظمات التي تهدد الأمن والأمان في بريطانيا، بصرف النظر عن أيديولجياتها أو دوافعها.

وأكد وزير الداخلية البريطاني أن القرار ينتظر موافقة البرلمان، وإذا تمت الموافقة عليه فإن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ستفرض على كل من ينتمي لحزب الله أو جماعة أنصار الإسلام أو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

من جانبه، شدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، على أن هذه الخطوة لن تغير موقف بريطانيا الداعم لاستقرار لبنان، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن بلاده لن ترضى بأن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإرهاب، منوها إلى أن الحظر الذي سيفرض على الحزب اللبناني يبعث برسالة مفادها أن أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة غير مقبولة ومضرة للأمن القومي البريطاني.

ووفقا لبيان صدر عن الداخلية البريطانية، الإثنين، فإن مشاركة حزب الله في الحرب السورية منذ عام 2012 تساهم في إطالة عمر الصراع، وتعزز بطش النظام السوري وعنفه ضد الشعب السوري.