ظريف يكشف ما يأمل أن تحققه استقالته من وزارة الخارجية الإيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غداة إعلانه استقالته عبر حسابه على "انستغرام"، أعرب وزير الخارجية الإيراني المستقيل جواد ظريف، الثلاثاء، عن أمله في أن تكون استقالته من منصبه "تنبيها لعودة" الخارجية الإيرانية إلى مكانتها القانونية.

وفي رسالة إلى زملائه، دعا ظريف موظفي الخارجية الإيرانية إلى عدم اتباع مساره في الاستقالة من الوزارة. وقال إن "تأكيدي لجميع إخوتي وأخواتي الاعزاء في وزارة الخارجية وممثلياتها هو أن يتابعوا مسؤولياتهم في الدفاع عن البلاد بقوة وصلابة وأن يجتنبوا بشدة مثل هذه الإجراءات".

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وأضاف ظريف أن "قيامي بالخدمة إلى جانبكم كان موضع اعتزاز وفخر لي". وتابع بالقول: "أتمنى أن تكون استقالتي تنبيهاً لعودة وزارة الخارجية إلى موقعها القانوني في العلاقات الخارجية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان ظريف أعلن استقالته من منصب وزير خارجية إيران، الذي يشغله منذ عام 2013، عبر حسابه على "إنستغرام"، مساء الإثنين، قائلا: "أنا ممتن للشعب الإيراني العزيز الشجاع والسلطات المحترمة، على مدار الـ67 شهرا الماضيين، وأعتذر بشدة لعدم قدرتي على مواصلة خدمتي وعلى كل أوجه القصور خلال فترة الخدمة".