وزير إسرائيلي: خطة ترامب للسلام خطر يهدد إسرائيل

نتنياهو ضد غانتز.. كل ما قد تحتاج معرفته عن انتخابات إسرائيل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انتقد نفتالي بينيت وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني، خطة السلام التي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفها بـ"الخطر المباشر" الذي يهدد إسرائيل.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة جاريد كوشنر صهر ترامب وأحد كبار مستشاريه، الذي يتولى ملف مفاوضات السلام، إلى الشرق الأوسط، لحشد الدعم لخطة إدارة ترامب، التي باتت معروفة باسم "صفقة القرن"، والمتوقع إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل/ نيسان المقبل.

وعلق بينيت على المقابلة التلفزيونية، التي أجراها كوشنر مع قناة "سكاي نيوز عربية" وصرح خلالها بأن الخطة سوف تشمل "ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال بينيت إنه "يوجد خطر واضح وفوري نراه مباشرة أمام أعيننا، ويكمن في تأسيس دولة فلسطينية"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على الخطة.

وأضاف زعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني أن "نتنياهو وترامب ينسقان فيما بينهما توقيت إعلان الخطة ليكون بعد الانتخابات الإسرائيلية مباشرة". وتابع بالقول إنه "في الانتخابات المقبلة، السؤال المطروح هو: اليمين أو فلسطين".