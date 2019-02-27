بعد حادثة قطار محطة مصر.. استقالة وزير النقل من منصبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته بعد حادثة قطار محطة مصر الذي تسبب بها الاصطدام بـ"تنك بنزين"، الأربعاء، والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وخلفت 40 مصابا، وفقا للتلفزيون المصري.

ونشرت رئاسة الوزراء المصرية بيانا أكدت فيه تقديم عرفات طلب استقالته لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية، نادر سعد، أن مدبولي قبل استقالة وزير النقل، دون إبداء أسباب الاستقالة، لكن وسائل إعلام مصرية قالت إن حادثة القطار كانت وراءها.

وكان قد سقط 20 قتيلا وأصيب 40 آخرون، بعد نشوب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، ناجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات، وفقا لما ذكره التلفزيون المصري.