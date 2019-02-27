دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إن ما يسمعه حول "صفقة القرن" في إشارة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، "لا يبعث على أي طمأنينة".

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "في وسط المآسي التي تعصف بالعالم العربي، انتهت إدارة ترامب من إعداد صفقة القرن التي ستعلن بعد الانتخابات الإسرائيلية في ابريل. ما اسمعه لا يبعث على أي طمأنينة.. هل هناك موقف فلسطيني وعربي موحد لما يمكن قبوله وما يجب رفضه، حتى لا تتم تصفية القضية بليل وسط صراعاتنا وإنقساماتنا!"

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وتأتي تغريدة البرادعي في الوقت الذي يستعد فيه جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للكشف عن صفقة السلام العربية الإسرائيلية أو ما بات يُعرف بـ"صفقة القرن" بعد اجتماعات وارسو التي شهدت حضورا علنيا جمع عددا من المسؤولين العرب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

مصدر بالإدارة الأمريكية ممن حضر الاجتماعات التي دارت في وارسو، قال لـCNN إن كوشنر لن يكشف عن خطة السلام قبل أبريل/ نيسان المقبل وهو الشهر الذي ستجري فيع الانتخابات الإسرائيلية.

مصدر آخر بين لـCNN أنه وبعد عدد من الاجتماعات التي عقدها كوشنر على هامش مؤتمر ميونخ الأمني، فإنه مستشار الرئيس الأمريكي إلى جانب جايسون غرينبالت، مستشار ترامب لشؤون إسرائيل، سيقومان بجولة يعرضان فيها الجوانب الاقتصادية من خطة السلام للحلفاء العرب الأثرياء.