خلال جولته الشرق أوسطية.. كوشنر يلتقي ولي العهد السعودي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، جاريد كوشنر، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء.

والتقى كوشنر وكل من ممثل أمريكا الخاص للمباحثات الدولية، جاسون غرينبيلت، وممثل أمريكا الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، بالملك سلمان وولي عهده في المملكة، وفقا لبيان صادر عن الإدارة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين، وجهود إدارة ترامب بحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وإحلال السلام، بالإضافة إلى طرق تطوير ظروف المنطقة عبر تشجيع الاستثمار الاقتصادي.

يذكر أن كوشنر يجري زيارة شرق أوسطية إلى عدد من الدول من ضمنها السعودية وقطر وتركيا والإمارات، وسيطرح في هذه الزيارة بعض تفاصيل خطته للسلام.