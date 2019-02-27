تلفزيون مصر: 20 قتيلا و40 مصابا بحريق محطة قطارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سقط 20 قتيلا وأصيب 40 آخرون، بعد نشوب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، ناجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات، وفقا لما ذكره التلفزيون المصري.

وذكرت بوابة الأهرام على لسان مصدر أمني أن الحادث وقع بعد "اصطدام قطار في رصيفٍ أثناء دخوله المحطة، وتسبب في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وخلف وراءه ضحايا".

واضاف المصدر أن "سبب الحريق انفجار تنك بنزين القطار عقب الاصطدام انتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق".

موقع التلفزيون المصري أورد في شريط عاجل: " شب حريق في محطة مصر، بسبب اشتعال النيران في جرار أحد القطارات خلال تواجده على الرصيف، مما أسفر عن توقف حركة بعض القطارات.. وهرعت سيارات المطافئ للسيطرة على الحريق".