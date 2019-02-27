الخطوط القطرية تخسر وجهات جديدة في أفريقيا بسبب المقاطعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخطوط القطرية، الأربعاء، إلغاء تسيير رحلاتها إلى بعض دول أفريقيا الوسطى والغربية والتي كانت تخطط لأن تكون وجهات مقبلة لطائراتها، بسبب المقاطعة التي تفرضها الدول الـ4 على قطر.

ونشرت الخطوط الإعلان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وقالت فيه: "بسبب الحصار غير العادل على قطر، اضطررنا إلى إيقاف الرحلات كنا نخطط لتسييرها إلى وجهات جديدة خصوصا في أفريقيا الغربية والوسطى".

وتابعت شركة الطيران القطرية قائلة إن هذه الخطوة تأتي لتؤكد تأثر بعض الدول "البريئة" بما وصفته بـ"الحصار غير القانوني" على الدوحة.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد أعلنت مقاطعة قطر عام 2017 في شتى المجالات، بسبب سياساتها في المنطقة، وهو الأمر الذي لا يزال يؤثر سلبا على الاقتصاد القطري ويعطل حركة الكثير من العوامل المؤثرة باقتصاد الدوحة.