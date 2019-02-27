هل تأتي مناورة "رعد الشمال" ضمن استعدادات السعودية للتدخل في سوريا؟ شاهد ما قاله تركي الفيصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لاقت تصريحات الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، حول دور وزارات الإعلام في المملكة ودول المنطقة، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

صريحات الفيصل جاءت في كلمة له بمنتدى مسك للإعلام، الثلاثاء، حيث قال: "وزارات الإعلام في نظري المتواضع لم يعد لها فائدة، بل إنها في بعض الأحيان ربما تكون عائقا لما يمكن أن يؤدي إلى المصلحة العامة.."

وتابع قائلا: "برفع جهاز التلفون كل واحد مننا يستطيع أو يتصدى أو يبادر أو يقبل على إبداء رأيه أو الرد على تهمة أو تصحيح وضع وإلى آخره، ارجو من الإخوان والأخوات المتعاطين لمثل هذا الأمر أن يكونوا دائما صادقين فيما يقولون وألا يقعوا في فخ الأخبار المزيفة".

وفي رد على سؤال مفاده: "هل تدعو لإغلاق وزارات الإعلام في العالم العربي مثلا؟" أجاب الأمير تركي قائلا: "نعم، بما فيها المملكة العربية السعودية وأرجو من الأخ تركي الشبانة الذي تعين جديدا على ذلك".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها مسؤولون ودبلوماسيون إلى جانب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: