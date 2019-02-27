ما رد بشار الأسد على سؤال حول الطفل عمران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، صورة تظهر عناق المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي والرئيس السوري، بشار الأسد، خلال الزيارة التي قام بها الأخير لطهران.

ونشر الفريق صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق: " أنفق النظام الإيراني ثروات شعب إيران في دعم الإرهاب العالمي والأنظمة القمعية في المنطقة، بينما عمل النظام السوري على قتل وتشويه وتشريد الملايين من ابناء سوريا.. عناق خامنئي وبشار الأسد لا عزاء فيه للشعبين".

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وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية ذكرت في تغطيتها للزيارة أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أطلع نظيره السوري بشار الأسد، على فحوى اجتماع سوتشي الأخير الذي جمع قادة الدول الـ3 الضامنة في إطار عملية أستانة.

ولفت تقرير الوكالة السورية إلى تفاصيل الاجتماع الذي جمع الأسد بخامنئي، إذ أكد الأخير أن "انتصارات" الجيش السوري شكلت ضربة قاسية لـ"المشروع الغربي-الأمريكي"، على حد تعبيره.