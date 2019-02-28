الجبير يتحدث عما يتعرض له الأحواز العرب في إيران من انتهاكات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الملف الإيراني متطرقا لملف الأحواز العرب والانتهاكات "العنصرية المقيتة" التي يتعرضون لها.

جاء ذلك في كلمة للجبير في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قال: "يدعو وفد بلادي المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري مقيت بما فيها الاحوازيين أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية.."

وتابع قائلا: "نؤكد عزم بلادي على امضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والوقوف إلى جانب القضايا العادلة وإقليميا وعالميا، فضلا عن التعاون الفعال مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان.."

ونشر الجبير سلسلة من التغريدات على صفحته بتويتر عقب إلقاء كلمته، قال فيها: " أكدت في جنيف على موقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت على موقف المملكة الثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

وتابع في تغريدة منفصلة: " تناولت في كلمتي ما يتعرض له الشعب الإيراني من انتهاكات عنصرية مقيتة وخصوصاً ما يتعرض له الأحواز العرب، بالإضافة لتدخلات ايران في الشؤون الداخلية للدول ودعمها للإرهاب".