دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ظهر، علاء فتحي، سائق القطار المتسبب بالحريق الهائل الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، متحدثا على الهواء عقب الواقعة، الأمر الذي اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول "سبب هدوئه الغريب" خلال المقابلة بالإضافة إلى افتراضات حول أسباب عدم احتجازه بينما تحقق السلطات المصرية في هذه الكارثة.

سائق قطار محطة مصر: لا يمكن أن يستخدمني أحد لصناعة هذه الكارثة سائق قطار محطة مصر: لا يمكن أن يستخدمني أحد لصناعة هذه الكارثة #محطة_مصر | #كل_يوم | #ON_E Posted by ‎برنامج كل يوم‎ on Wednesday, February 27, 2019

السائق ظهر في مقابلة على قناة اون تي في المصرية، حيث رد على سؤال حول اتهام أنه استخدم للقيام بهذه الكارثة، قائلا: "لا، اسألوه (زميله) هو الي خبط في بالآخر.. لا مينفعش لأ.." مبررا السرعة التي كان القطار يسير بها بالقول: "الجرار لما كان محمل يظهر مع الهزة، يد بتاعت السرعات ديت مش بالسليمة يعني ممكن تتهز مع الخبطة.. السرعة زادت من خلال يد السرعات.."

علاء فتحي سائق القطار: أنا مكانش قصدي أهرب وكنت هرجع تاني الشغل وكنت فاكر هاخد جزاء وخلاص علاء فتحي سائق القطار: أنا مكانش قصدي أهرب وكنت هرجع تاني الشغل وكنت فاكر هاخد جزاء وخلاص #محطة_مصر | #كل_يوم | #ON_E Posted by ‎برنامج كل يوم‎ on Wednesday, February 27, 2019

وعن سبب هروبه من موقع الحادثة، قال فتحي: "أنا مكنتش أقصد أهرب، أنا كنت حاجي تاني يوم الشغل، كنت حاجي تاني يوم أشوف الي حصل، كنت فاكر حاخد جزاء وخلاص، مش متوقع يحصل كل ده.."

علاء فتحي سائق القطار: أنا مكانش قصدي أهرب وكنت هرجع تاني الشغل وكنت فاكر هاخد جزاء وخلاص علاء فتحي سائق القطار: أنا مكانش قصدي أهرب وكنت هرجع تاني الشغل وكنت فاكر هاخد جزاء وخلاص #محطة_مصر | #كل_يوم | #ON_E Posted by ‎برنامج كل يوم‎ on Wednesday, February 27, 2019

وفي رسالة أخيرة لعائلات ضحايا الحادث، قال فتحي: "أقول لهم سامحوني، وأنا اسف، وعلى جزء الإهمال بتاعنا ما اقصدش، مكنتش أقصد، غصب عني، ربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم، جميعا.."

الرسالة الأخيرة من سائق قطار محطة مصر لأسر الشهداء الرسالة الأخيرة من سائق قطار محطة مصر لأسر الشهداء #محطة_مصر | #كل_يوم | #ON_E Posted by ‎برنامج كل يوم‎ on Wednesday, February 27, 2019

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على هذه المقابلة: