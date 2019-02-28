الأردن.. أمطار غزيرة تغرق شوارع وتداهم المسرح الروماني الأثري وسط عمان

عمان، الأردن (CNN)-- أغرقت موجة من الأمطار الغزيرة الخميس شوارع رئيسية في العاصمة الأردنية عمان، فيما داهمت العديد من المحلات التجارية في مناطق مختلفة من البلاد، بعد ساعات من إعلان الجهات الرسمية حالة الطوارئ المتوسطة ومن ثم القصوى ترافقت مع تحذيرات أمنية مشددة من الاقتراب من مواقع السيول، وأعلنت أغلبية مديريات التربية والتعليم تعطيل دوام المدارس في محافظات المملكة.

واشتدت تأثيرات المنخفض الجوي، الخميس، ليغلق الشوارع الرئيسية في وسط المدينة القديمة في عمان، والتي تمر بمنطقة المدرج الروماني الأثري الذي امتلأ بمياه الأمطار، فيما أعلنت الحكومة الأردنية قبل انتهاء الدوام الرسمي بأقل من ساعة تعليق عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحسب بيان صدر عن نائب رئيس الوزراء الأردني.

وتزامن المنخفض الجوي العميق، مع انعقاد مؤتمر مبادرة لندن، حيث يتواجد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس وزرائه عمر الرزاز وعدد من أفراد الطاقم الوزاري الاقتصادي.

ووجه الرزاز الدوائر والجهات الحكومية والوزارات المعنية للتعامل مع الظروف الجوية "بمسؤولية عالية"، مؤكدا ضرورة بذل أقصى الجهود في ذلك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، التي أفادت كذلك بأن الأمير علي بن الحسين نائب العاهل الأردني "يتابع الظروف الجوية في المركز الوطني لإدارة الأزمات أولا بأول".

وتعاملت مديرية الدفاع المدني مع 2000 حالة مداهمة مياه للمنازل، بحسب بيان رسمي. فيما أعلن الدفاع المدني عن وقوع ٥ وفيات جراء حادث سير مساء الخميس على الطريق الصحراوي الذي يربط محافظات المملكة وإصابة آخرين.

وتناقل أردنيون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الآلاف من مقاطع الفيديو والصور لبعض الشوارع التي داهمتها المياه وغرقت فيها بما في ذلك المعلم الأبرز في العاصمة، المدرج الروماني السياحي الذي أُغلق أمام الزوار، كما أظهرت صور وزعتها أمانة عمّان لوسائل الإعلام تظهر حدوث أضرار بليغة في البنية التحتية لبعض شوارع العاصمة.

وعزت بلدية أمانة عمان غرق وسط المدينة، إلى انجراف الأتربة وإغلاق قنوات تصريف المياه، واعتبرت أن حجم الأضرار محدود وليس كما صوره البعض. وقال أمين عمان بالإنابة حازم نعيمات إنه لولا شبكات تصريف مياه الأمطار التي أنجزتها الأمانة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، لكان الوضع اسوأ من ذلك بكثير بسبب الوضع الاستثنائي للهطولات المطرية خلال الساعات القليلة الماضية.

في المقابل، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الرسمي، إن تصريحات الأمانة هي "استخفاف بالأردنيين، والقضية لا تتعلق بالأتربة بل بتقصير كبير منها"، مضيفا أن "خسائر وسط المدينة تقدر بالملايين".