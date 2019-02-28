بعد لقاء الملك سلمان وولي عهد السعودية.. كوشنر يلتقي رئيس تركيا بأنقرة

(CNN)-- التقى جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوج ابنته إيفانكا، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، الأربعاء.

تأتي زيارة كوشنر إلى تركيا كجزء من جولته في الشرق الأوسط للترويج إلى خطة الولايات المتحدة والشرق الأوسط للسلام.

والتقى كوشنر في اليوم السابق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله الأمير محمد بن سلمان، حيث جرت مناقشات لتعزيز التعاون بين البلدين والجهود الأمريكية في تسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، ناقشوا سبل تحسين حالة المنطقة بأكملها من خلال الاستثمار الاقتصادي.