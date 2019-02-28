دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي وسفير المملكة السابق في أمريكا، بمقطع من مقابلة سابقة أجراها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مع CNN ليتحدث عن "الوجه الآخر" للنظام الإيراني والاختلاف بين التصريحات التي يدلى بها في المحافل الدولية وتلك التي يدلى بها في الداخل الإيراني.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان، على تويتر، حيث قال ظريف في مقطع المقابلة التي نشرها: "لا يوجد معركة نخوضها مع السعودية، للأسف حالة عدم الاستقرار في منطقتنا سببه ارتباك في السعودية بعد سقوط صدام حسين وبعد الربيع العربي، نحن نؤمن أن إيران والسعودية يمكن أن يكونا لاعبين مهمين بإمكانهما التعاون مع بعضهما البعض في المنقطة، نحن لسنا مهتمين بدفع السعودية خارج المنطقة لأن السعودية لاعب مهم في المنطقة".

وفي النصف الثاني من مقطع الفيديو الذي نشره الأمير خالد عن التصريحات في الداخل الإيراني، والتي يتحدث فيها الجنرال حسين سلامي، ثاني رجل في قيادة الحرس الثوري الإيراني، قائلا: "أبناء الحرس الثوري الإيراني يقفون بوجه المثلث المشؤوم، النظام الصهيوني وأمريكا ونظام آل سعود، قلب الشر في المنطقة والعالم.."

وفي تغريدة منفصلة، قال الأمير خالد: "لعل اعلان ظريف استقالته جاءت بعد فهمه أن أسلوبه السلمي في أوروبا ليس له قيمة كبيرة في بلاده، نحن نستمع دائما لما يقال في طهران وليس ما يقوله ظريف في أوروبا".

ويذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لم يقبل استقالة ظريف، حسب تصريحات نقلتها وكالة فارس شبه الحكومية الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، الثلاثاء، حيث قال الأخير: "قال ديوان الرئاسة إن الاستقالة لم تقبل"، ولفت إلى أن الجميع التحليلات التي تتعلق بالأسباب التي أدت لاستقالة ظريف، غير ما نشره هو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، غير صحيحة.