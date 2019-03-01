نتنياهو يرد على اتهامات بـ"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على الاتهامات الموجهة إليه بـ"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، معتبرا أنها حملة تستهدفه قبل الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.

جاء ذلك ردا على إعلان النائب العام الإسرائيلي أنه يعتزم توجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو، بناء على 3 تحقيقات منفصلة بقضايا فساد.

وقال نتنياهو، مرشح حزب الليكود اليميني، إن "الضغوط غير العادية من اليسار" هي السبب فيما أعلنه النائب العام. وأضاف: "اليسار يدرك أنهم لن يهزموني عبر صناديق الاقتراع، ومارسوا ضغوطا غير عادية على المدعي العام، للتأثير على الانتخابات وتشكيل حكومة يسارية".

وتابع نتنياهو بالقول: "هذا البيت الورقي سوف ينهار بالكامل، أنا واثق من ذلك 4000%"، ودافع نتنياهو عن نفسه، معتبرا أنه "لا يوجد أساس" للاتهامات الموجهة ضده، وأضاف: "يبدو أن هناك قانون للجميع وقانون آخر لبنيامين نتنياهو".