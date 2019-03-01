رئيس السودان عمر البشير يفوّض صلاحياته برئاسة حزبه لنائبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قرر الرئيس السوداني، عمر البشير، تفويض صلاحياته برئاسة حزب المؤتمر الوطني إلى أحمد هارون، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب للشؤون الحزبية والتنظيمية.

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية أن هارون "أعلن تفهمه للضرورات الوطنية ولمقتضيات قرار رئيس الجمهورية التي تطلبت تفويض صلاحياته وسلطاته الواردة في النظام الاساسي لنائبة مولانا احمد هارون، مؤكدا دعمه للمبادرة الوطنية التي اعلنها رئيس الجمهورية مساء الجمعة 22-02-2019م بالقصر الجمهوري".

وأضاف تقرير الوكالة ان "المجلس القيادي قرر أن يكون الحزب في حالة انعقاد دائم تحت رئاسته الجديدة لموائمة اوضاعه الداخلية بما يتواكب وظروف المرحلة الجديدة، كما تقدم الاجتماع بالشكر والتقدير لكل المسئولين الذي اطلعوا بالأعباء الحزبية والتنفيذية في الفترة الماضية سواء على مستوى الدولة او الحزب".

ونقلت الوكالة السودانية إعلان هارون "أن الحزب سيعمل على صياغة رؤيته للمرحلة الجديدة بما يحقق هدف مبادرة السيد الرئيس في الحفاظ علي امن واستقرار الوطن ودعم عملية التحول الوطني الكبرى بما يحقق هدف التوافق والوفاق الوطني مع كل القوى السياسية".