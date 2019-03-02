دول منظمة التعاون الإسلامي تصدر "إعلان أبوظبي".. فماذا تضمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، السبت، في ختام الدورة الـ46 والتي عُقدت في الإمارات، "إعلان أبوظبي"، والذي أدانت فيه الدول الأعضاء تصرفات الحوثيين في اليمن، وشددت على وحدة الأراضي السورية.

وجاء في الإعلان وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام): "نؤكد على التزامنا بدعم الأونروا وندعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية".

وقالت الدول في الإعلان أيضا: "ندين كافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن واستمرار نهبها وعرقلتها للمساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني".

وبشأن القضية السورية قالت الدول الأعضاء في إعلانها: "نؤكد على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية".

وتطرق الإعلان أيضا للتوترات المتصاعدة التي تشهدها علاقات الهند وباكستان، وأشاد بدور ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، في إيجاد أرضية مشتركة بين قيادتي الدولتين.

كما امتدحت الدول التي شاركت في إصدار هذا الإعلان "لقاء الأخوة الإنسانية" بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر على الأراضي الإماراتية.