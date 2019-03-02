دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت سناء، زوجة محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تدوينة على صفحتاه بفيسبوك لفتت إلى تعرض زوجها بجلطة دماغية داخل محبسه في مصر.

02:27 متحدث باسم الإخوان: القضاء أداة يستخدمها السيسي

وقالت زوجة البلتاجي في تدوينتها: "مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلي الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور او قانون او معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتي توقيتها ولا ما اتخذ من اجراءات لعلاجه ، سوى ما فوجئوا به في الجلسة الاخيرة من آثارها عليه بدءا من الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها، وليشارك القضاء المنحاز في استكمال الظلم والانتهاك عليه بمقاطعته لمحاميه ورفض المستشار محمد شرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور او مطالبة محاميه الطبيعية - باتخاذ اجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان وان كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات".

وأضافت: "إن أسرة البلتاجي تحمل النظام المصري وتحديدا وزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي وتطالبهم بنقله وفورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة أسرته وتدعو المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى السلطات المصرية للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الاهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين".

على الصعيد الآخر نفى مصدر أمني مصري، "ما نشرته بعض المنابر الاعلامية الاخوانية عن اصابة الاخواني المحبوس محمد البلتاجي بجلطة دماغية بمحبسه"، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي على موقعه.

وأثارت هذه الأنباء مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بين نشطاء، نستعرض لكم أبرزها: