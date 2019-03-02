دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن حق سيادة طهران على الجزر الـ3 التي تطالب الإمارات باسترجاعها "لا ريب فيه".

وقال قاسمي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إن حق سيادة بلاده على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى "لا ريب فيه"، وأشار إلى أن حديث المسؤولين الإماراتيين عن هذه القضية لن يغير شيئا.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحديث عن تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بـ"المزاعم الفارغة التي لا أساس لها"، وفقا لإرنا.

وأتت تصريحات قاسمي ردا على ما قاله وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال دورة دول منظمة التعاون الإسلامي والتي استضافتها العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد قد أكد أن على إيران مراجعة سياساتها الخارجية والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى من أجل بناء علاقات جيدة مع دول الجوار، وأن تكف عن تمويل الإرهاب وتغذية الطائفية وتأجيج استقرار المنطقة.

يذكر ان إيران تبسط سيطرتها على الجزر الثلاث منذ عام 1971، وتطالب الإمارات باستعادة هذه الجزر نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي.