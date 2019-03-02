نتنياهو ضد غانتز.. كل ما قد تحتاج معرفته عن انتخابات إسرائيل

نتنياهو هدف لـ5 تحقيقات فساد.. إليك كل ما يجب أن تعرفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضربة قوية بعد أن أظهرت نتائج استطلاعين للرأي أنه غير قادر على تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي يظهر مدى تأثر حملته الانتخابية بإعلان النائب العام الإسرائيلي نيته مقاضاة نتنياهو بتهم فساد.

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الاستطلاعان أجرته كل من KAN News والقناة 13 الإسرائيلية، وأظهر أن التحالف اليميني لنتياهو فاز بـ59 مقعدا بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إذ ينقصه مقعدان للوصول إلى النصاب القانوني (61 مقعدا) من أصل 120 مقعدا لتشكيل الحكومة.

ويظهر الاستطلاعان أن حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو يتقفى أثر حزب "الأبيض والأزرق" الذي يرأسه منافس نتنياهو في الانتخابات، بيني غانتز، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا.

ووفقا لاستطلاع القناة 13 الإسرائيلية فإن حزب غانتز نال 36 مقعدا مقابل 30 مقعدا لحزب الليكود، في حين أظهر استطلاع KAN News فارقا أكبر بين المتنافسين بـ37 مقعدا لغاتز مقابل 29 مقعدا لنتنياهو.