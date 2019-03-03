دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد عدم عرض حلقة جديدة منه على قناة SBC السعودية، الأحد، أطلق مغردون وسم "إيقاف برنامج داود الشريان" عبر تويتر، ورحب معظمهم بإيقافه.

أثار الإعلامي السعودي، دواد الشريان، جدلا كبيرا خلال برنامجه الذي عُرضت منه 6 حلقات، وذلك بعد أن تداول عدة قضايا مثيرة للجدل في المجتمع السعودي.

وبعد عرض كل حلقة من هذا البرنامج، كانت تظهر ردود الفعل الغاضبة من قطاع من السعوديين عبر موقع تويتر، وذلك لأن الشريان كان يحاكي قضايا "حساسة"، مثل هروب السعوديات والأجنبيات المتزوجات من سعوديين والمخدرات، وغيرها.

وكان من المفترض أن يظهر الإعلامي السعودي المخضرم بحلقة جديدة، الأحد، ويناقش قضية "الخدمات الاجتماعية" في المملكة، لكن البرنامج لم يُعرض لأسباب مجهولة.

وبالرغم من عدم صدور تصريح رسمي من القناة التي تعرض البرنامج الذي يحمل اسم "ماحنا بساكتين"، إلا أن وسم "إيقاف برنامج داود الشريان" تصدر الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية.

رحب عدد من المغردين، ومن بينهم أشخاص ينتمون إلى عائلة "آل سعود" الحاكمة في المملكة، بإيقاف البرنامج، إذ اتهمه البعض بـ"الإسفاف"، ورأى البعض الآخر أنه كان فارغا من المضمون، وفيما يلي نستعرض بعض التغريدات حول هذه القضية.