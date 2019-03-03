الأحد ،

نشر الأحد ، 03 مارس / آذار 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عاقبت إدارة موقع "إنستغرام"، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين أمير عبداللهيان، بسبب منشور دعم فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

ونشر عبداللهيان تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر أكد فيها أن إنستغرام قام بحذف المنشور الذي وضعه على صفحته الرسمية على الموقع.

وأظهرت الصورة التي وضعها المسؤول الإيراني بتغريدته، رسالة من الموقع تؤكد أن إدارته قامت بحذف المنشور لأنه يخالف "قواعد الموقع".

وحذر الموقع عبداللهيان من اختراق القوانين مجددا، الأمر الذي سيعرضه إلى إيقاف أو شطب حسابه بشكل كامل، وفقا للرسالة.

وتعرض حزب الله لحظر من قبل بريطانيا مؤخرا، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل مرحبة في الأوساط الأوروبية والخليجية.