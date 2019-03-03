دراسة: السعودية تاسع أقوى دوله في العالم.. 5 أسباب وراء ذلك

هل هذا هو السر الوحيد وراء قوة المقاتلة الروسية “تي-50”؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—احتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة التاسعة بتصنيف أقوى دول العالم وفقا لدراسة صادرة عن "US News and world report" التي نشرتها مجلة بيزنس انسايدر.

وذكرت الدراسة خمس أسباب استندت فيها على اختيار السعودية في هذه المرتبة ذاكرة عددا من العوامل التي تتمثل بالتعامل مع الأزمات والتفوق العسكري والتأثير السياسي الكبير والسرعة في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية بالإضافة إلى القدرات الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها المملكة.

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وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة وفقا للدراسة تلتها روسيا والصين ثالثا ومن ثم ألمانيا وبريطانيا في المرتبتين الرابعة والخامسة تباعا.

ويذكر أن الجيش السعودي يتمتع بثالث أكبر ميزانية في العالم، والأعلى في منطقة الخليج، ووفقا لأرقام مؤسسة الدراسات الاستراتيجية فإن الانفاق العسكري في المملكة بلغ العام 2014 80.8 مليار دولار مشكلا بذلك ما نسبته 10 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تتكون القوة العسكرية في المملكة من 227 ألف فرد نشط 75 ألفا منهم في الجيش و100 ألف في الحرس الوطني، وتمتلك أكثر من 13 ألف جندي في القوة البحرية بالإضافة إلى نحو 20 ألفا في القوة الجوية.