ممثل مصري: القضاء العسكري حكم علي بالسجن.. ورفضوا تجديد جواز سفري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الفنان المصري، عمرو واكد، تغريدة قال فيها إن السلطات المصرية أبلغته أن القضاء العسكري المصري حكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيا، وأشار إلى أن السلطات رفضت تجديد جواز سفره.

وقال واكد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إنه تم تهديده بأنه محكوم عليه من قبل القضاء "العسكري" المصري بالسجن 5 سنوات و3 سنوات، بسبب تهمتي "نشر أخبار كاذبة" و"إهانة مؤسسات الدولة".

وأشار الممثل المصري إلى أنه طلب أن يحصل على نسخة من الحكمين إلا أن ذلك لم يحدث، ولفت إلى أن التصديق على الحكمين لم يتم بعد رغم أنهما صدرا في مايو/أيار الماضي.

وتابع واكد في تغريدته قائلا: "أنا مواطن مدني أمتهن الفن"، وأضاف في تغريدة لاحقة قائلا إن السلطات المصرية رفضت تجديد جواز سفره.