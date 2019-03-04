بوتفليقة يتعهد بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة إن فاز بالرئاسة المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعهد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الساعي لفترة رئاسية خامسة، بتنظيم انتخابات رئاسية مُسبقة إن فاز في السباق الرائسي المقبل في أبريل/ نيسان.

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جاء ذلك في رسالة الترشح التي قرأها مدير حملته، عبدالغني زعلان، حيث تعهد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "بتنظيم مباشرةً بعد الانتخابات الرئاسية ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجمِ كل الانسجام مع تطلعات شعبنا".

وتعهد بوتفليقة أيضا بـ"إعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد و وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".

وتابع قائلا إن "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها"، داعيا الجميع "،في هذه اللحظة، إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا" و من جعل من الموعد الانتخابي لـ18 أبريل المقبل "شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها الشعب الجزائري"، وفقا لما نقلته الوكالة.