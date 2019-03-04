قرقاش: حساسية إيران المفرطة حول احتلالها الجزر الثلاثة غير مفهومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "الحساسية المفرطة" لإيران فيما يتعلق بـ"احتلالها" الجزر الثلاث "غير مفهومة"، لافتا إلى عدم وجود أساس للمزاعم الإيرانية وبلا سند قانوني أو تاريخي.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الامارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة، طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لان احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الاول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم".

وتابع قائلا: "وقضية جزر الامارات المحتلة مثال واضح ان منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الامارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة اشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي".

وأضاف: "هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه إحتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي".

وكان بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال في تصريحات سابقة: " أن حق سيادة طهران على الجزر الـ3 التي تطالب الإمارات باسترجاعها "لا ريب فيه"، وأن حديث المسؤولين الإماراتيين عن هذه القضية لن يغير شيئا، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال دورة دول منظمة التعاون الإسلامي والتي استضافتها العاصمة الإماراتية، أبوظبي.