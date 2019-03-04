إيران تنتقد بريطانيا بسبب إدراج حزب الله على قوائم الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الإثنين، على قرار بريطانيا، إدراج حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب وحظر جميع أجنحته، مشيرا إلى أن ذلك يشكل "خطأ استراتيجيا".

ورأى قاسمي أن دعم الحزب هو القرار الصحيح بدلا من إدراجه على قوائم الإرهاب، لأنه يحارب الإرهاب، وأشار إلى أن قرار لندن سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة وأمنها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن العديد من الدول الأوروبية رفضت الإجراء البريطاني، مشيرا إلى لندن وقعت بـ"خطأ استراتيجي صارخ".

وفي سياق منفصل، قال قاسمي إن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، والمقرر أن تجري في 11 مارس/أذار الجاري، ستشكل "نقطة انطلاق أخرى" للتعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

أما بما يخص الدبلوماسي المعتقل في هولندا، أسد الله أسدي، فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن بلاده تتابع القضية والمحامون يعملون على الإفراج عنه.

يذكر أن الداخلية البريطانية كانت قد أدرجت حزب الله على قوائم الإرهاب، مؤخرا، وفرضت حظرا على جميع أجنحته، لعدم قرتها على التفريق بين نشاطه العسكري المزعزع وجهود السياسية السلمية، وفقا لوزير الداخلية البريطاني ساجد جويد.