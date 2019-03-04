دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، الإثنين، باستبدال كلمة "GOD" عند ترجمة كلمة "الله " بكلمة "ALLAAH"، وفقا لما ذكرته إمارة مكة.

وقالت الإمارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن الأمير خالد الفيصل طالب الجهات الحكومية باستبدال كلمة "GOD" عند ترجمة لفظ الله بكلمة "ALAAH".

وعن السبب وراء هذا التوجيه من أمير مكة، قالت الإمارة إن ذلك يأتي "استنادا إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرمة".

يذكر أن الأمير خالد الفيصل، هو أمير مكة ومستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس اللجنة المركزية للحج.