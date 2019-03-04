قطر تبدي استعدادها لـ"حوار إيجابي" مع الدول الـ4

يرى بومبيو أنها "طالت".. ما تأثير المقاطعة على قطر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده مستعدة لبدء حوار "إيجابي" مع الدول الـ4، لكن خطاب هذه الدول لا يسمح بإيجاد "حلول".

وقال آل ثاني في تصريحات له الإثنين إن لا وجود لخطوات عملية على الأرض من شانها أن تدل على حدوث تغيير في خطاب او سلوك دول المقاطعة.

وتابع وزير الخارجية القطري قائلا: "لقد كانت قطر واضحة من البداية في هذه الأزمة، وعندما تقرر الدول المقاطعة خوض حوار إيجابي، فقطر جاهزة"، على حد تعبيره.

ومنذ 2017، تتعرض الدوحة لمقاطعة دبلوماسية واقتصادية متواصلة من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، والتي تتهم قطر برعاية الإرهاب، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.