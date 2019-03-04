دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، ضجة بعد تصريحات أدلت بها حول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولفتها إلى أن هذه القضية لا يمكن اعتبارها قضية داخلية للمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المسؤولة القطرية لصحيفة ديلي صباح التركية وتناقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إلى جانب عدد من الصحف القطرية المحلية، حيث قالت: "الدوحة تؤيد التدابير التي اتخذتها تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي"، داعية إلى "إجراء تحقيق شامل لإلقاء الضوء على قتل الصحفي السعودي".

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ولفتت الخاطر وفقا لما نقلته الأناضول على أنه "بالرغم من أن خاشقجي، كان مواطنا سعوديا، وجريمة القتل وقعت على أرض تركية، فإن الحادث لا يمكن اعتباره مشكلة داخلية للمملكة".

الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، كتب في تغريدة على صفحته بتويتر، ردا على الخاطر قائلا: "قطر قبل المقاطعة كانت تتصرف كعدوٍ خفي للسعودية يُظهِرُ عداءَه عمدًا أحيانًا.. أو سهوًا ( التسجيلات مع القذافي مثلًا).. وبعد المقاطعة ظهر هذا العداء المخفي الى العلن.. وبعد مقتل خاشقجي أصبع العداء للمملكة سافرًا بلا حد بل أصبح هو الهدف الأول الذي تبنى عليه قطر كل استراتيجياتها.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود الواردة على تصريحات الخاطر على مواقع التواصل الاجتماعي: