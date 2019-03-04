دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، أن لا تغيير في موقف بلاده من فتح السفارة في دمشق، وأشار إلى أن إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية "سابق لأوانه".

وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، إن لا تغيير في موقف المملكة تجاه فتح سفارتها في دمشق.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية أن إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية "سابق لأوانه"، مشددا على أن السعودية متمسكة بوحدة سوريا وسيادتها.

بدوره، قال لافروف إن موسكو ستساعد الأطراف السورية على تشكيل لجنة دستورية ولفت إلى أنه طرح مع الجبير التطورات على الساحة السورية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي إنه والجبير اتفقا على "تسريع وتيرة العلاقات" بين البلدين، وشكر المملكة على اهتمامها بالحجاج الروس وتوفير الخدمات لهم.