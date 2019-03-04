أمريكا تزود إسرائيل بمنظومة "ثاد" الدفاعية الصاروخية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – زودت أمريكا إسرائيل بمنظومة "ثاد" الدفاعية الصاروخية في إطار مساعي واشنطن لنشر أنظمتها المعقدة بسرعة حول العالم وتعزيز التعاون العسكري مع سلاح الجو الإسرائيلي، وفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، للصحفيين، الإثنين إن عملية التزويد التي قامت بها أمريكا تعكس التزام واشنطن بأمن إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أجزاء من هذه المنظومة وصلت، بعد رحلة من ولاية تكساس الأمريكية عبر إيطاليا، وأشار إلى أنها استقرت في قاعدة عسكرية، لم يحددها، جنوب إسرائيل.

وشدد كونريكوس على أن هذه الخطوة لا تتعلق بشراء المنظومة، بل هي عملية "تزويد تكتيكية" لأغراض التدريب، كما أكد بيان الجيش الإسرائيلي أن العملية دفاعية ولا ترتبط بحدث حصل مؤخرا.